Шалимов: «Третий быстрый гол в играх с большими командами со стандартов»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (3:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы до игры с вами говорили про быстрые голы, которые «Урал» получает. И Эрик Бикфалви только что сказал, что «Урал» почему-то пропускает и потом начинает играть. Опять сегодня пропустили быстро. Есть ли в этом какая-то тенденция, в чем проблема?

- Надо с ребятами поговорить на самом деле после сегодняшней игры, просто узнать, как это? Вроде настраиваемся, все нормально, но они нас поджимают, на своей половине поля ошибаемся, зарабатываем два угловых, с одного опять же со стандарта пропускаем. Третий гол быстрый в играх с, так скажем, большими командами со стандартов. Я сейчас ничего конкретного не могу сказать. С ребятами надо поговорить, услышать, что они скажут.

- В первом тайме после того, как забил Захарян, минут 20-25 «Динамо» много атаковало и продавливало «Урал», при этом «Урал» низом выходил из обороны, не выходил вперед, не было таких передач. Не было опасений, что обрежетесь на своей половине поля и получите еще?

- Нет, опасения, конечно, были, потому что ошибки были такие не обязательные. Я не скажу, что после первого забитого мяча нас «Динамо» так прессинговало серьезно. Я бы не сказал. Тут надо опять же поговорить с игроками, понять в чем дело. Мы перешли на четыре защитника, мы сейчас играем с «десяткой», мы стиль поменяли. Потому что Шатов может играть десятого номера, он в хорошей форме, поэтому мы сразу перешли и показываем такой футбол комбинационный и стараемся так играть. Конечно, надо избегать таких простых потерь на своей половине поля низом, когда ты получаешь опаснейшие быстрые атаки на свои ворота.