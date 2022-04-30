Бикфалви: «Если правильно выходить из-под прессинга, можно много создавать»

Лучший футболист матча «Динамо» - «Урал» (2:3) Эрик Бикфалви поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Сложный матч для «Урала», тем не менее, вы вторую игру подряд и ваша команда много создаете и забиваете. Что изменилось в вашей игре, может быть, в вашей схеме? «Урал» снова хорош в игре в атаке.

- Хочу сказать спасибо за приз. Нам было важно сегодня играть в футбол, молодцы наша команда, наши ребята. Спасибо всем за отличную работу на поле. Вся наша полузащита и защита, все хорошо играли.

- Начало матча очень плохо началось для «Урала», вы пропустили быстрый гол. За счет чего вы не надломились? Была уверенность, что удастся вернуться в игру?

- Мы уже привыкли к сопернику. Наши проблемы, когда мы пропускаем гол, и сложно играть. В первом тайме у нас не в первый раз так получилось. 2:1, мы снова сели назад. Я думаю, что это психология. Важно хорошо играть в футбол с первых минут, знали, что «Динамо» с первых минут будет прессинговать очень сильно. Если правильно выходить из-под прессинга, можно много создавать.