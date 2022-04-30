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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» обыграл «Динамо» и отдалился от зоны вылета

30 Апреля 2022 • 15:57 Комментировать (3)
Динамо Москва
2:3
Урал
окончен

«Динамо» открыло счёт в матче против «Урала» и контролировало ход матча, но затем пропустило два гола за четыре минуты. Клуб из Екатеринбурга сумел довести поединок до победы.

Протокол игры  
Динамо Москва 2:3Урал
(1:0) Захарян Арсен7'   
  28'Бикфалви Эрик (1:1)
  31'Мишкич Даниэль (1:2)
  67'Бикфалви Эрик (1:3)
(2:3) Нжи Клинтон Муа80'   
Шунин АнтонВарела ГильермоБальбуэна ФабианЕвгеньев РоманСкопинцев Дмитрий   81'   84'Моро Никола  76' (Нжи Клинтон Муа (  76') Макаров Денис  56' (Тюкавин Константин (  56') Шиманьски СебастианФомин ДаниилЗахарян АрсенСмолов Фёдор  62' (Грулёв Вячеслав (  62')
Запасные: Будачев ИванСазонов СабаПлиев ЗаурбекПаршивлюк СергейСулаквелидзе ГеоргийОсокин ДенисГладышев ЯрославКутицкий Александр
Помазун ИльяЖелезнов Юрий  81' (Гаджимурадов Рамазан (  81') Герасимов АлексейКузьмичев ИванГогличидзе ЛеоАвгустиняк Рафал   76'Подберёзкин Вячеслав  87' (Юшин Александр (  87') Шатов ОлегМишкич ДаниэльЕгорычев АндрейБикфалви Эрик
Запасные: Ландаков ДмитрийКолесниченко КириллЕвсеев АлексейЕмельянов РоманМагомадов ЧингизАгеев МихаилДинга Доминик
30 апреля. Стадион "ВТБ Арена".

27-й тур российской премьер-лиги открывался матчем в Москве, в котором «Динамо» принимало «Урал». Хозяева после поражения в прошлом поединке практически лишились шансов на чемпионство, хотя и лелеяли надежду. Для этого подопечным Сандро Шварца обязательно надо было обыгрывать соперника. Правда, у «Урала» были свои взгляды на это. Команда из Екатеринбурга всего на три очка опережала последний «Арсеналом» и на два – предпоследнюю «Уфу». В этой ситуации подопечным Игоря Шалимова необходимо было самим добиваться положительного результата.

Хозяева с первых минут начали действовать активно. Варела уже в дебюте начал нагнетать на правом фланге. На шестой минуте динамовцы на чужой половине поля за счёт прессинга отобрали мяч, и после дальнего удара Фомина из-под перекладины мяч вытащил Помазун. Однако угловой всё же стал роковым для гостей. Удар Бальбуэны был заблокировано, но вот выстрел Захаряна с подбора метров с восемнадцати в противоход Помазуну оказался точным.

«Урал» пытался после пропущенного мяча действовать активнее, но кроме неточного удара Августиняка издали в дебюте ничего не создал. Динамовцы же минут через семь могли быстро счёт удвоить. Шиманьски нашёл передачей Смолова на левом краю штрафной, который пробил в ближний угол, но после рикошета от соперника мяч прошёл чуть мимо створа. Тут же Захарян и Макаров по очереди пробили в створ, но было неопасно, и Помазун был на месте.

К середине тайма казалось, что «Динамо» полностью контролировало ход игры, как вдруг «Урал» всё перевернул. Сначала Шатов получил мяч на углу штрафной, покатил его вперёд на Гогличидзе, который прострелил на Бикфалви, а тот опередил Евгеньева и пробил под перекладину. «Динамо» тут же пыталось восстановить статус-кво – Макаров ворвался в штрафную и пальнул ближний угол, Помазун парировал, а Скопинцев на добивании угодил в ногу соперника. Ответ «Урала» оказался голевым – после быстрой атаки правым флангом Железнов покатил мяч на правый край штрафной на Микшича, который с острого угла пробил под перекладину, к чему Шунин не был готов.

Динамовцы пытались активизироваться, провели пару атак, заработали пару угловых, но ничего опасного создать не смогли. На перерыв команды так и ушли с преимуществом гостей. В начале второго тайма хозяева пытались прибавить, но гости не отсиживались. Именно уральцы создали первый опасный момент после перерыва – выстрел Августиняка метров с двадцати оказался лишь немного неточным.

В середине второго тайма хозяева упустили возможность сравнять счёт. После атаки правым флангом Шиманьски прострелил на Грулёва, который бил с метров с семи, но Августиняк задел мяч, и тот прошёл мимо цели. «Урал» же в ответ забил в третий раз. Шатов зацепился за мяч, оставил его Бикфалви, который вошёл в штрафную, обыграл Варелу и Евгеньева и с острого угла пробил над плечом Шунина.

За десять минут до конца матча «Динамо» возродило интригу. Хозяева провели атаку через центр, Нжи получил мяч метрах в двадцати пяти от ворот и пробил низом, Футбольный снаряд от штанги отлетел в сетку. Вскоре в ворота динамовцев был назначен пенальти, но после просмотра повтора Кукян решение отменил. Тут же Тюкавин получил мяч в штрафной от Нжи и бил в дальний угол, но в створ чуть не ответил. В ответной атаке Гаджимурадов с линии штрафной бил в ближний угол, но тоже не попал в цель.

В итоге матч так и завершился. Благодаря этому результату «Зенит» может стать чемпионом уже в этом туре, для этого надо просто обыграть «Локомотив». Следующий тур вновь будет открывать «Динамо», которое в пятницу встретится в гостях с «Крыльями Советов». «Урал» же днем позже дома примет «Спартак».

Роман Андреев

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окончен Рубин 0:6 Сочи 3.95 3.35 2.05
окончен Динамо Москва 2:3 Урал 1.45 4.60 7.40
Идет 11 минута Краснодар 0:1 Ростов 2.95 3.35 2.50
30.04  19:30 Зенит ... Локомотив Москва 1.41 5.20 7.40
01.05  14:00 Спартак Москва ... Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
01.05  16:30 Химки ... Уфа 2.65 3.25 2.85
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