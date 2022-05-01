​Где смотреть матч «Ахмат» - ЦСКА онлайн

Воскресную программу 27-го тура российского чемпионата будут закрывать грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА.

Трансляцию поединка на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» смотрите в 19:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

ЦСКА ещё надеется побороться с «Динамо» за второе место в чемпионате, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. В воскресенье московские «армейцы» рассчитывают обыграть «Ахмат». Грозненцы нынче не в форме – последнюю победу в РПЛ они одержали ещё в конце зимы.