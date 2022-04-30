Президент УЕФА: Не люблю лицемерие, когда выступают против «Газпрома», но покупают их газ

Президент УЕФА Александер Чеферин в разговоре с журналистами высказал своё мнение по поводу лицемерия европейских стран.

Чеферин заявил, что все серьёзные спортивные решения в России однозначно принимаются на уровне власти. Глава УЕФА отметил, что у него корректные отношения с Россией. Функционер добавил, что не любит лицемерие и дешёвое политическое давление, когда в Европе выступают против «Газпрома», но продолжают покупать у этой компании газ.

Напомним, что до этого Чеферин заявил, что от санкцией не должны страдать российские спортсмены и российский народ.