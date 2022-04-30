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Адвокат судьи Матюнина: Полиграф можно обмануть

30 Апреля 2022 • 13:55 Комментировать

Известный адвокат Максим Пашков, заявил, что готов снова помочь арбитру Алексею Матюнину, которого обвиняют в предвзятом судействе в матче между «Химками» и «Крыльями Советов».

Пашков сказал «Р-Спорт», что он уже работал с Матюниным в 2014 году, когда арбитра обвиняли в расизме после обвинений со стороны Халка. Адвокат отметил, что пока судья не обращался к нему, но он был бы рад ему снова помочь. Пашков добавил, что считает процедуру прохождения полиграфа весьма спорной, ведь прибор вполне можно обмануть.

Напомним, что РФС обязал пройти арбитров Алексея Матюнина и Павла Шадыханова проверку на полиграфе.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Матюнин Максим Пашков
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01.05  14:00 Спартак Москва ... Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
01.05  16:30 Химки ... Уфа 2.65 3.25 2.85
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