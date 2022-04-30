Адвокат судьи Матюнина: Полиграф можно обмануть

Известный адвокат Максим Пашков, заявил, что готов снова помочь арбитру Алексею Матюнину, которого обвиняют в предвзятом судействе в матче между «Химками» и «Крыльями Советов».

Пашков сказал «Р-Спорт», что он уже работал с Матюниным в 2014 году, когда арбитра обвиняли в расизме после обвинений со стороны Халка. Адвокат отметил, что пока судья не обращался к нему, но он был бы рад ему снова помочь. Пашков добавил, что считает процедуру прохождения полиграфа весьма спорной, ведь прибор вполне можно обмануть.

Напомним, что РФС обязал пройти арбитров Алексея Матюнина и Павла Шадыханова проверку на полиграфе.