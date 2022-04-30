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Деменко: «Не знаю, какие слова Карпин нашёл для команды» эксклюзив

30 Апреля 2022 • 13:45 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
2.80 3.65 2.40
Через 0 ч. 34 мин.

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «быками» и «Ростовом».

«Ростов» сейчас показывает неплохой футбол. «Краснодар» тоже. Это команды, которые играют в красивый футбол. «Ростов», конечно, хочет продолжить свою серию. «Краснодар» сейчас бьётся, но это все-таки не тот «Краснодар», который мы привыкли видеть. Ребята хотят себя проявить, но засчет класса они выиграть не могут. Они играют засчет самоотдачи. Естественно, «Краснодар» ослаблен с уходом всех легионеров. Ребята молодцы, что проявили себя, показали, что могут играть со всеми. Но на дистанции так всегда не будет получаться. С уходом легионеров «Краснодар», конечно же, сильнее не стал. Он стал слабее. А ребята бьются, молодцы. Ситуация у них трудная. Если «Краснодар» хочет ставить серьёзные задачи на следующий сезон, то им непременно нужно усиливаться.

Я не знаю, какие слова Карпин нашёл для команды. Когда Карпин был в «Ростове» перед своим уходом, у него ничего там не получалось. Сейчас у команды есть мотивация, ребята услышали слова Карпина наверное. Сейчас мы видим совсем другой «Ростов». Некоторые футболисты не могли найти свою игру, а сейчас у них получается. Возможно, тогда ещё у команды подсознательно не было мотивации. Они знали, что Карпин уйдёт и уже просто ждали нового прихода. А сейчас у них чёткое понимание. На сегодняшний день «Ростов» выглядит сбаланасированной командой. Мы видим, что они очень хотят побеждать. Думаю, сработала какая-то мотивация от Карпина», - сказал Деменко.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Валерий Карпин Максим Деменко
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