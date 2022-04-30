Сенников: Вряд ли все легионеры уедут из России

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался по поводу возможного ухода иностранных футболистов из российских команд.

Сенников сказал ТАСС, что очень сомневается в том, что все иностранные игроки решат после окончания этого сезона уехать из России, так как у нас очень хорошие контракты. Экс-игрок отметил, что любой человек ставит благополучие своей семьи на первое место и футболисты не являются исключением из этого правила.

Напомним, что многие иностранные футболисты и тренеры уже покинули российские команды из-за ситуации на Украине.