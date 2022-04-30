Шалимов: «Многое зависит от того, насколько «Динамо» будет держать мяч»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Урал» очень смело играл против «Уфы», много владел мячом, много атаковал. Стоит ли ждать, что «Урал» сыграет так же смело или осторожнее, учитывая, что другой соперник?

- Здесь зависит от того, что мяч у нас - мы пытаемся атаковать, мяч у соперника - хотим отобрать и играем в обороне. Многое зависит от того, насколько соперник будет держать мяч, от многих факторов. Сколько по времени мяч будет у них и у нас - игра покажет.