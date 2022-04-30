Шварц: «Не ждём от игры с «Уралом» лёгкой прогулки»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Урал» - команда, которая мало пропускает и обороняется низким блоком. Что «Динамо» планирует сегодня делать, чтобы вскрывать эту насыщенную оборону?

- Сегодня целью изначально будет хорошая оборона с нашей стороны, далее нам нужно будет очень активно и агрессивно сыграть против обороны соперника.

- Можно ли сегодня говорит, что «Динамо» ставит на быстрый гол? Потому что вы хороший рецепт против команд, которые обороняются большим числом.

- Надо сказать, что мы не ждем от игры легкой прогулки, мы понимаем, что «Урал» - достаточно крепкая команда, она показала это в прошлом туре, обыграв «Уфу». Соответственно сегодня с нашей стороны нам нужно будет на протяжении всего матча показывать интенсивный быстрый футбол и тем самым захватить игровую инициативу и тем самым проявить свои лучшие качества.