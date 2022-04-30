Газизов: Я всегда был за 18 команд в РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного расширения РПЛ.

Газизов сказал «Чемпионату», что он всегда поддерживал расширение элитного дивизиона до 18 команд, а в нынешней ситуации так тем более. Функционер отметил, что все команды находятся в одинаковых условиях, но ситуация очень непростая, так что расширение должно быть, а вот с форматом руководители РПЛ пусть сами разбираются.

Напомним, что недавно в прессе появились слухи о том, что со следующего сезона в РПЛ могут играть не 16, а 18 команд.