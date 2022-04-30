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Тихонов объяснил, почему не делает прогнозы

30 Апреля 2022 • 13:13 Комментировать

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал журналистам о том, по какой причине он не делает прогнозы на матчи.

Тихонов сказал Metaraitings.ru, что он не занимает прогнозами на футбол, так как не хочет обманывать людей. Экс-игрок отметил, что если у тебя зашли три прогноза из десяти, то неправильно получать за это деньги. Тихонов добавил, что после подобного люди начнут сомневаться в том, разбирается ли он вообще в футболе.

Напомним, что последним местом работы Андрея Тихонова была казахстанская команда «Астана». До этого Тихонов также тренировал «Енисей», «Крылья Советов» и другие клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов
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