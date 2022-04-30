Ловчев: Нас будут отстранять, когда им это будет необходимо

Экс-футболист «Спартака», а ныне известный эксперт Евгений Ловчев высказался по поводу дисквалификаций российских спортсменов.

Ловчев сказал «Спорту день за днём», что МОК и другие различные международные спортивные федерации продолжат и дальше безосновательно отстранять российских спортсменов и команды от соревнований. Эксперт отметил, что они будут делать это тогда, когда им это будет необходимо, а причиной уже стало просто наличие у спортсмена российского паспорта.

Напомним, что до этого шахматиста Сергея Карякина дисквалифицировали на полгода за публичную поддержку президента России Владимира Путина.