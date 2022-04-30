Колосков против приглашения клубов из Беларуси и Казахстана в РПЛ

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с журналистами выступил против приглашения клубов из Беларуси и Казахстана в РПЛ.

Колосков сказал «Спорт уик-энду», что он всегда был против подобной идеи, так как российским командам нужно заниматься академиями и развивать своих игроков. Почётный президент РФС отметил, что подобное решение ничего хорошего российскому футболу точно не принесёт, а лишь добавит неразберихи и обострит и без того сложную политическую обстановку в мире.

Напомним, что российские клубы были отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.