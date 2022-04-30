Боссы подмосковных «Химок» приняли решение не подписывать новое соглашение с опытным российским полузащитником Павлом Мамаевым.

Как стало известно «Евро-Футбол.ру», руководство «Химок» не планирует оставлять в команде полузащитника Павла Мамаева. Соглашение с 33-летним футболистом истекает в июне этого года и предусматривает продление ещё на год. Подмосковная команда не планирует на данный момент активировать эту опцию.

Напомним, что Павел Мамаев выступает за «Химки» с зимы этого года. За это время он сыграл за клуб семь матчей и результативными действиями не отметился.