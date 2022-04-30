Гаджиев: «Спартак» сумеет избежать стыковых матчей

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев высказался по поводу перспектив московского «Спартака» в концовке этого сезона.

Гаджиев сказал «Матч ТВ», что несмотря на печальные результаты в весенней стадии и не самую выразительную игру, ресурс «Спартака» поможет команде избежать стыковых матчей. Опытный тренер отметил, что в управлении «Спартака» наделано много ошибок, да и игра далеко от совершенства, но потенциал у команды огромный.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под шефством Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.