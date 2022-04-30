Бека-Бека: Без еврокубков локальные турниры в России станут более жёсткими

Французский полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал о том, что думает по поводу возможного отстранения российских клубов от еврокубков в следующем сезоне.

Бека-Бека сказал «Матч ТВ», что если Россию исключат из еврокубков, то это станет для него и для многих других футболистов огромным разочарованием. Француз отметил, что в случае отстранения от еврокубков локальные турниры в России станут более конкурентными и жёсткими, так как команды будут концентрироваться только на матчах национального чемпионата.

Напомним, что в прессе появилась информация о том, что на следующей неделе боссы УЕФА могут официально объявить о том, что российские клубу будут отстранены от еврокубков на следующий сезон.