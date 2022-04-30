Смородская рассказала о расширении РПЛ: «Российский футбол уже ничего не добьет»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о будущем российского футбола при расширении РПЛ. Бывший функционер отметила, что отечественный футбол уже ничего не добьет.

«Не верю, что расширение вообще может пойти на пользу нашим клубам. Российский футбол уже ничего не добьет. Может быть, я делаю сейчас ошибку, но категорически не поддерживаю данную идею», — заявила Смородская.

Отметим, что вечером 29 апреля поступила новость о том, что в ближайшее время РФС рассмотрит вопрос расширения РПЛ до 18 клубов. Дополнительно речь пойдет о выбранной стратегии развития местного футбола.