Канчельскис рассказал, чем «Спартак» похож на «Манчестер Юнайтед»

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис в разговоре с журналистами рассказал, чем «Спартак» похож на «Манчестер Юнайтед».

Канчельскис сказал «Спорт-Экспрессу», что «Спартак» является большим раздражителем для любой команды, что роднит московскую команду с «Манчестер Юнайтед». Экс-игрок отметил, что когда команды побеждают спартаковцев или «красных дьяволов», то после этого записывают кассеты и диски с матчем для того, чтобы потом ещё раз посмотреть на эту победу.

Напомним, что на данный момент «красно-белые» под руководством Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.