Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис рассказал, чем «Спартак» похож на «Манчестер Юнайтед»

30 Апреля 2022 • 12:19 Комментировать

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис в разговоре с журналистами рассказал, чем «Спартак» похож на «Манчестер Юнайтед».

Канчельскис сказал «Спорт-Экспрессу», что «Спартак» является большим раздражителем для любой команды, что роднит московскую команду с «Манчестер Юнайтед». Экс-игрок отметил, что когда команды побеждают спартаковцев или «красных дьяволов», то после этого записывают кассеты и диски с матчем для того, чтобы потом ещё раз посмотреть на эту победу.

Напомним, что на данный момент «красно-белые» под руководством Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
30.04  14:00 Рубин ... Сочи 3.95 3.35 2.05
30.04  14:00 Динамо Москва ... Урал 1.45 4.60 7.40
30.04  16:30 Краснодар ... Ростов 2.95 3.35 2.50
30.04  19:30 Зенит ... Локомотив Москва 1.41 5.20 7.40
01.05  14:00 Спартак Москва ... Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
13:45 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Не знаю, какие слова Карпин нашёл для команды» эксклюзив
13:45 · Россия. Премьер-лига
Сенников: Вряд ли все легионеры уедут из России
13:41 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Многое зависит от того, насколько «Динамо» будет держать мяч»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче между «Зенитом» и «Локомотивом»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Не ждём от игры с «Уралом» лёгкой прогулки»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» — «Сочи»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
13:30 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» Москва — «Краснодар-2»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
13:25 · Россия. Премьер-лига
Газизов: Я всегда был за 18 команд в РПЛ
13:13 · Россия. Премьер-лига
Тихонов объяснил, почему не делает прогнозы
13:03 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: Нас будут отстранять, когда им это будет необходимо
13:00 · Россия. Премьер-лига
Сабович: «Возвращение Черевченко стало для меня шоком»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Колосков против приглашения клубов из Беларуси и Казахстана в РПЛ
12:40 · Россия. Премьер-лига
Сабович: «Глушаков гордится временем, которое он провёл в «Спартаке»
12:38 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Спартак» сумеет избежать стыковых матчей
12:34 · Россия. Премьер-лига
Погребняк не сомневается, что «Зенит» обыграет «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем