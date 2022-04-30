Радимов: «Зенит» — фаворит будущей встречи с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался относительно матча 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Не верю в то, что «Динамо» проиграет «Уралу». Они захотят отложить чемпионство «Зенита», — отметил действующий тренер второй команды «сине-бело-голубых».

Также Радимов добавил, что «Зенит» — однозначный фаворит. Он сыграет в домашних стенах, при этом отрыв в шесть очков от основного конкурента говорит о многом. По словам специалиста, игра «Локомотива» в прошлом туре была на достаточно высоком уровне. Особенно он отметил качественные атакующие действия. «Железнодорожники» атаковали 70 минут, а остальное время провели в обороне.

В конце своего комментария Радимов отметил, что у «Зенита» все-таки больше опыта, когда речь заходит о таких серьёзных матчах.