Актер Баринов: «Будет чудо, если «Локомотив» заберет очки у «Зенита»

Актер Валерий Баринов, который является давним фанатом «Локомотива», высказался относительно будущей встречи «железнодорожников» с «Зенитом» в рамках 27-го тура РПЛ.

«Если у «Локомотива» получится отобрать очки у «Зенита», воспримем это в качестве настоящего чуда. У «Локомотива» есть свои задачи? Вряд ли. Какие вообще задачи они могут ставить?», — сказал Баринов.

Также актер добавил, что «Зенит» в данной паре является однозначным фаворитом, которого не так просто одолеть. Но шансы на победу присутствуют всегда, ведь на поле играют две команды. Баринов дал понять, что за «железнодорожников» может сыграть банальное везение.

Отметим, что «Зенит» занимает первую строчку в РПЛ. Гандикап до московского «Динамо» — 6 очков. Вряд ли Семак упустит очки в будущей встрече, ибо на кону чемпионство.