Генич: «Урал» для «Динамо» вполне удобный соперник

Известный комментатор Константин Генич поделился с журналистами ожиданиями от поединка в РПЛ между московским «Динамо» и екатеринбургским «Уралом».

Генич сказал «РБ-Спорту», что «Урал» соперник непростой, но вполне удобный для динамовцев. Комментатор отметил, что подопечные Сандро Шварца по весне показывают не самую убедительную игру, но сейчас важнее всего добиться необходимого результата и сохранить вторую строчку, а дома «сине-белые» играют вполне успешно.

Напомним, что встреча между «Динамо» и «Уралом» состоится сегодня в 14.00 по московскому времени.