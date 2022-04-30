Канчельскис: «Спасибо «Динамо» за то, что сражались за чемпионство»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал борьбу за чемпионство в РПЛ в текущем розыгрыше.

«Дорогие люди, как Вы не можете понять? Уже давно все решили. «Зенит» — чемпион!», — отметил Канчельскис.

После эксперт намекнул на сомнительность добытого результата, где кроется совсем другая история. Бывший футболист «красных дьяволов» отметил, что московскому «Динамо» следует отдать должное за борьбу, ибо сражались они достойно. Он поблагодарил весь коллектив и пожелал успехов в будущем.

Канчельскис очень надеется, что прогресс «Динамо» не остановится, а команда будет продолжать создавать конкуренцию и навязывать борьбу «Зениту» в РПЛ. У «бело-голубых» присутствуют все шансы, которые обязательно следует реализовать.

Отметим, что «Динамо» минимально проиграл ЦСКА (0:1) и фактически отдал чемпионство в РПЛ «Зениту».