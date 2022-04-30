Президент УЕФА: Российские спортсмены не должны страдать

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу санкций в отношении российских клубов и сборных.

Чеферин заявил, что следует проявить добрую волю и показать, что санкции направлены не на российских спортсменов и не на российский народ. Глава УЕФА отметил, что российские спортсмены не должны страдать из-за того, что сейчас происходит в мире.

Напомним, что в прессе появилась информация о том, что УЕФА может на следующей неделе официально объявить о том, что российские клубы будут отстранены от еврокубков на следующий сезон.