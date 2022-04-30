Президент «Урала»: «С удовольствием расширил бы РПЛ до 20 команд»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном расширении РПЛ до 18 команд со следующего сезона.

В разговоре со Sport24 Иванов заявил, что ничего не знает о вероятном расширении российского чемпионата, но поддержал эту идею.

«Нам никто о решении не сообщал, но я только «за», потому что у нас большая страна. Я бы даже до 20 команд расширил», — заявил Иванов.

На данный момент в РПЛ принимают участие 16 клубов. Вчера появилась информация, что высший российский футбольный дивизион может быть расширен до 18 команд.