Канчельскис: 18 клубов в РПЛ? Это просто клоунада и цирк

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного расширения РПЛ до 18 команд.

Канчельскис сказал Sport24, что это решение настоящий цирк и клоунада. Экс-игрок считает, что это настоящий позор российского футбола, что ещё раз доказывает, что нашим футболом управляют жулики дилетанты. Канчельскис отшутился, что, возможно, это решение было принято для того, чтобы из РПЛ не вылетел московский «Спартак».

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что со следующего сезона в РПЛ будут выступать не 16, а 18 команд.