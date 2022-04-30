Романцев назвал причину кризиса ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал основную причину спада ЦСКА в последних матчах.

Специалист считает, что прошло слишком мало времени для того, чтобы главный тренер «армейцев» Алексей Березуцкий смог вписать иностранных новичков в игру своей команды.

«Команда преобразилась после зимних трансферов, побежала, начала набирать очки. Но после пары обидных осечек просела. Усиление состава никогда ничего не гарантировало. Его ещё надо наиграть, а для этого нужно время», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что победу над «Динамо» в прошлом туре (1:0) можно считать лишь началом выхода из кризиса. Романцев пожелал ЦСКА ускорить этот процесс.

После 26 туров «красно-синие» располагаются на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков. Свой следующий матч команда Березуцкого проведёт завтра, 1 мая против «Ахмата». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.