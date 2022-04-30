УЕФА скоро объявит об отстранении российских команд от еврокубков на следующий сезон

Руководители УЕФА планируют уже на следующей неделе официально объявить о том, что российские клубы будут отстранены от участия в еврокубках на следующий сезон.

По информации «Чемпионата», боссы УЕФА в скором времени официально утвердят решение об отстранении российских команд от еврокубков на следующий сезон. Стоит отметить, что также пострадают и сборные всех возрастов, которые не смогут участвовать в международных матчах под эгидой УЕФА.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от международных матчей из-за ситуации на Украине.