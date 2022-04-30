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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

УЕФА скоро объявит об отстранении российских команд от еврокубков на следующий сезон

30 Апреля 2022 • 10:31 Комментировать (1)

Руководители УЕФА планируют уже на следующей неделе официально объявить о том, что российские клубы будут отстранены от участия в еврокубках на следующий сезон.

По информации «Чемпионата», боссы УЕФА в скором времени официально утвердят решение об отстранении российских команд от еврокубков на следующий сезон. Стоит отметить, что также пострадают и сборные всех возрастов, которые не смогут участвовать в международных матчах под эгидой УЕФА.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от международных матчей из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига УЕФА
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