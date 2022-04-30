Романцев рассказал, кого считает главным конкурентом «Зенита» в РПЛ

Экс-тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал журналистам о том, кого считает главным конкурентом питерского «Зенита» в РПЛ.

Романцев сказал «Спорт-Экспрессу», что ему всегда очень нравился Семак-футболист, да и Семак-тренер хорош, ведь специалист сумел в очень непростом клубе добиться стабильности, что вызывает уважение. Экс-наставник «Спартака» отметил, что главным конкурентом «Зенита» сейчас является «Динамо», но московскому клубу не хватает опыта борьбы за чемпионство.

Опытный специалист считает, что у динамовцев ещё просто не закалился характер победителя, хотя подбор исполнителей у команды очень достойный.