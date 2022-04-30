Романцев о «Локомотиве»: Пришла компания из немецких Остапов Бендеров

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказался по поводу ситуации с «Локомотивом».

Романцев сказал «Спорт-Экспрессу», что его отношение к «железнодорожникам» сильно изменилось после того, как руководство бесцеремонно избавилось от Сёмина, а вместо опытного специалиста в команду пришла компания из немецких Остапов Бендеров. Экс-тренер «Спартака» отметил, что в итоге один улетел в Англию, а другой по-английски молча от греха подальше улетел домой.

Напомним, что на данный момент московский «Локомотив» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.