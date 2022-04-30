Малафеев: Чемпионство «Зенита» в матче со «Спартаком» будет двойным праздником

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался по поводу чемпионских перспектив питерской команды.

Малафеев сказал «Матч ТВ», что если «Зенит» оформит чемпионский титул в поединке со «Спартаком», то для болельщиков это будет чуть ли не двойной праздник, а может быть и тройной, если учитывать тот факт, что московский клуб идёт в нескольких очках от зоны стыковых матчей. Экс-вратарь отметил, что «Зенит» для подобного случая вряд ли специально будет что-то подгадывать.

Напомним, что на данный момент подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице и на шесть очков опережают идущих на втором месте динамовцев.