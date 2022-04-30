Терюшков: Расширение РПЛ до 20 команд назрело

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу возможного расширения РПЛ до 20 команд.

Терюшков сказал «Чемпионату», что расширение элитного дивизиона назрело уже давно, ведь странно, когда в стране с населением в 150 миллионов человек в главной лиге играют лишь 16 команд. Функционер отметил, что надо абсолютно точно увеличивать число команд, но поэтапно, сначала до 18 команд, а затем можно и до 20.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что со следующего сезона РПЛ может быть расширена с 16 до 18 клубов.