Романцев высказался о жалобах «Спартака» на судейство

Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев высказался по поводу частых жалоб московской команды на работу арбитров.

Романцев сказал «Спорт-Экспрессу», что во время его работы такого пристального внимания к работе арбитров не было. Опытный специалист отметил, что по-человечески он вполне может понять руководителей «Спартака», которые сейчас и так переживают не лучшие времена, но постоянное недовольство судейством вызывает негативную реакцию у арбитров.

Напомним, что на данный момент «Спартак» под шефством Паоло Ваноли занимает лишь десятую позицию в турнирной таблице.