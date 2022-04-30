Терюшков предложил ввести штрафы за критику судей

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил ввести штрафы за критику арбитров.

Терюшков сказал «Р-Спорт», что он бы лично от себя посоветовал руководителям лиги ввести штрафные санкции в отношении тех, кто критикует судей. Один из руководителей «Химок» отметил, что если кто-то хочет покритиковать арбитров, то пусть за это платит штраф, например, один миллион рублей. Терюшков считает, что сейчас из судей сделали каких-то мальчиков для битья.

Напомним, что на данный момент подмосковная команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.