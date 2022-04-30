Разрыв крестообразных связок на собственном опыте: Выбор врача для операции

Бывший главный редактор сетевого издания «Евро-Футбол.Ру»продолжает в личном блоге рассказывать о травме крестообразных связок, которую сам переживает. Во второй части речь пойдёт о выборе оперирующего врача.

Чего уж там скрывать, до последнего теплилась надежда, что можно добиться восстановления консервативным путём. Всё-таки операция – это крайний метод, о котором уж точно никто не мечтает. На эту неделю было запланировано несколько встреч с врачами, которые специализируются на коленях и крестообразных связках.

В целом заключение обоих врачей с учётом МРТ и осмотра было одинаковым, если смотреть глобально. Учитывая тотальный разрыв передней крестообразной связки, для возвращения к активной жизни операция необходима. Без неё можно обойтись и продолжать нормально жить, но придётся отказаться от спорта. Кроме этого, периодически колено будет вылетать, что будет добавлять дискомфорт. Однако в целом жить можно.

Меня, конечно, такой вариант не устраивает – хочется продолжать играть в футбол, кататься на сноуборде. Да и дети подрастают, как же это с ними не бегать? В этой ситуации операция необходима.

Так как хочется довериться грамотному специалисту, я специально наводил справки. Оба врача, к которым я обратился, в своей практике много работают со спортсменами, в том числе с футболистами. Не со звёздами, они, как известно, ранее уезжали в иностранные клиники. Тем не менее игроки молодёжек ведущих клубов страны оперировались в России. Всё-таки тот факт, что эти врачи работают с пациентами, для которых качественное лечение является залогом профессиональной деятельности, выглядит внушающим доверие.

Наверное, многих интересует цена. В среднем сейчас в Москве операция на крестообразных связках стоит 150 000 рублей. Можно попасть в разные квоты, но сделать это не так-то просто. Мне рассказывали также про разные серые схемы с оплатой напрямую врачу, но я в итоге предпочёл других специалистов, исходя из рекомендаций.

Вспоминая, что футболисты почти тут же ложатся на операционный стол, я спешил попасть на приём к врачу, но оказалось, что опоздал. Делать это надо было буквально на следующий день после травмы или через день. Учитывая, что в этот срок я не успел, эта методика оказалась уже не применима в моём случае. Вдобавок к этому выяснилось, что я умудрился повредить икроножную мышцу, из-за чего сейчас испытываю основной дискомфорт. Пока не спадёт отёк, пока не смогу нормально сгибать ногу, операция противопоказана. Я шучу, что сейчас разрабатываю ногу, для того чтобы начать её сгибать, а потом порядка полутора месяцев практически перестать её сгибать.

Восстановление ждёт сложное. Нормально ходить я должен начать где-то через полтора месяца после операции, спортом же заниматься советуют не ранее, чем через 8-9 месяцев! В общем, это долгая история.

Что касается самой операции, то она довольно интересная по своей технике. Так как крестообразная связка сама по себе не восстанавливается, её надо менять. Как мне рассказали, есть несколько вариантов: донорская, искусственная или из своих тканей. Как я понимаю, самое распространённый вариант в Москве – последний. Именно по этому пути планирую идти и я.

Сейчас мне осталось просто дождаться, когда я смогу сгибать ногу, после чего придёт время оперироваться.

Константин Евграфов