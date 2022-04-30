Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Спартак» не вылетит из РПЛ, это просто невозможно

30 Апреля 2022 • 08:18 Комментировать

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что московская команда в этом сезоне точно не вылетит из элитного дивизиона.

Кавазашвили сказал «РБ-Спорту», что вылет «Спартака» из РПЛ просто невозможен, так как команда Паоло Ваноли сейчас находится на подъёме, хоть и выиграть пока не получается. Экс-голкипер отметил, что «красно-белые» показывают грамотную игру, но вот дисциплина в оборонительных редутах заметно хромает.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под руководством Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
30.04  14:00 Рубин ... Сочи 3.95 3.35 2.05
30.04  14:00 Динамо Москва ... Урал 1.45 4.60 7.40
30.04  16:30 Краснодар ... Ростов 2.95 3.35 2.50
30.04  19:30 Зенит ... Локомотив Москва 1.41 5.20 7.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
08:39 · Россия. Премьер-лига
Романцев высказался о жалобах «Спартака» на судейство
08:31 · Россия. Премьер-лига
Терюшков предложил ввести штрафы за критику судей
08:18 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Спартак» не вылетит из РПЛ, это просто невозможно
00:18 · Молодёжное первенство
Футболисты молодёжек «Зенита» и «Спартака» устроили драку - видео видео
29 Апреля
19:51 · Россия. Премьер-лига
Колыванов об игре «Рубина» и «Сочи»: «Матч должен быть интересным»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Мы будем бороться»
19:29 · Россия. Премьер-лига
РПЛ со следующего сезона расширят до 18 клубов
19:18 · Россия. Премьер-лига
Матюнин прошёл проверку на полиграфе
19:05 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Карпин – харизматичный тренер»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Тесленко рассказал об ожиданиях в матче против «Сочи»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Канунников летом покинет «Крылья Советов» свободным агентом
17:57 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: Надеюсь, «Спартак» не покинет Премьер-лигу
17:31 · Россия. Премьер-лига
Колосков о смене конфедерации: «Я считаю, что это полнейшая глупость»
16:56 · Россия. Премьер-лига
Самедов поделился мнением о завершении карьеры Ананидзе
16:48 · Россия. Премьер-лига
Широков об Ананидзе: Его талант отмечали все тренеры
Все новости
Рекомендуем