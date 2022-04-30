Кавазашвили: «Спартак» не вылетит из РПЛ, это просто невозможно

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что московская команда в этом сезоне точно не вылетит из элитного дивизиона.

Кавазашвили сказал «РБ-Спорту», что вылет «Спартака» из РПЛ просто невозможен, так как команда Паоло Ваноли сейчас находится на подъёме, хоть и выиграть пока не получается. Экс-голкипер отметил, что «красно-белые» показывают грамотную игру, но вот дисциплина в оборонительных редутах заметно хромает.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под руководством Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.