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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорий Иванов: «Мы будем бороться»

29 Апреля 2022 • 19:40 Комментировать
Динамо Москва
...
Урал
Через 17 ч. 54 мин.

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча против московского «Динамо».

«Мы приехали играть в футбол. Сможем ли мы одержать победу?  Мы приехали не проигрывать. Выйти и проиграть мы не хотим. Мы будем бороться!» — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс». Он отметил, что «Динамо» является командой очень высокого уровня.

«Динамо» занимает второе место после 26-го тура в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 52 очка. «Урал» располагается на 14-м месте и продолжает борьбу за выживание, имея в своем активе 24 очка. Матч между этими командами запланирован на 30 апреля, начало встречи в 14:00 по московскому времени.

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ДИНАМО МОСКВА УРАЛ
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30.04  14:00 Рубин ... Сочи 3.95 3.35 2.05
30.04  14:00 Динамо Москва ... Урал 1.45 4.60 7.40
30.04  16:30 Краснодар ... Ростов 2.95 3.35 2.50
30.04  19:30 Зенит ... Локомотив Москва 1.41 5.20 7.40
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