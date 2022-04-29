Григорий Иванов: «Мы будем бороться»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча против московского «Динамо».

«Мы приехали играть в футбол. Сможем ли мы одержать победу? Мы приехали не проигрывать. Выйти и проиграть мы не хотим. Мы будем бороться!» — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс». Он отметил, что «Динамо» является командой очень высокого уровня.

«Динамо» занимает второе место после 26-го тура в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 52 очка. «Урал» располагается на 14-м месте и продолжает борьбу за выживание, имея в своем активе 24 очка. Матч между этими командами запланирован на 30 апреля, начало встречи в 14:00 по московскому времени.