РПЛ со следующего сезона расширят до 18 клубов

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги примут участие 18 клубов.

Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил о том, что Российская премьер-лига будет расширена до 18 команд в новом сезоне. Последние две команды (15-я и 16-я) после окончания сезона не покинут лигу напрямую, как это было ранее. Между клубами Футбольной национальной лиги (3-е и 4-е место) и Российской премьер-лиги (15-е и 16-е место) будут проведены стыковые матчи. 13-я и 14-я команды элитного дивизиона сохранят свою прописку на следующий год.

Ранее Российский футбольный союз отклонил предложение РПЛ о расширении лиги и отложил этот вопрос на май.