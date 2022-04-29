Матюнин прошёл проверку на полиграфе

Российский арбитр Алексей Матюнин прошел проверку на детекторе лжи.

С этим предложением к нему выступило руководство судейского корпуса, информирует «Спорт-Экспресс». Результаты проверки не сообщаются.

Ранее ЭСК признала две ошибки Матюнина в матче 26-го тура Российской премьер-лиги между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц раскритиковал работу Матюнина, на что арбитр ответил: «Подаю жалобу в РФС на Ашота Хачатурянца».

«Химки» занимают 13 место после 26-го тура в РПЛ, набрав 28 очков. «Крылья Советов» располагаются на 7 месте, имея в своем активе 38 баллов.