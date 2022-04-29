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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: «Карпин – харизматичный тренер»

29 Апреля 2022 • 19:05 Комментировать
Краснодар
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Ростов
3.00 3.45 2.35
Через 20 ч. 25 мин.

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о главном тренере сборной России и «Ростова» Валерии Карпине.

«Карпин – харизматичный тренер. Он отличается тем, что после падения он всегда встает. Любой специалист терпит неудачу, но если он в состоянии подняться и улучшать свои характеристики, то он становится успешным», - приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее Валерий Карпин был признан лучшим тренером месяца в РПЛ, его команда одержала четыре победы подряд.

«Ростов» после 26-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 34 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Гаджи Гаджиев РПЛ
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