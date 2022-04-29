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Колосков о смене конфедерации: «Я считаю, что это полнейшая глупость»

29 Апреля 2022 • 17:31 Комментировать

Российский и советский спортивный функционер Вячеслав Колосков поделился мнением о переходе России в Азиатскую конфедерацию.

«Как я оцениваю разговоры о том, что Россия может войти в Азиатскую конфедерацию? Я считаю, что это полнейшая глупость. Получается, что мы добровольно хотим перейти в тот класс, который хуже», - приводит слова Колоскова «Спорт уик-энд». Помимо этого он отметил, что затраты на перелеты вырастут в несколько раз, время в пути намного увеличится, а престиж лиги только упадет.

Ранее сообщалось, что РФС может выйти из УЕФА и перейти в AFC. В Азиатской конфедерации помимо стран Азии также выступает Австралия, которая ранее покинула Океанию.

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РФС Вячеслав Колосков
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