Колосков о смене конфедерации: «Я считаю, что это полнейшая глупость»

Российский и советский спортивный функционер Вячеслав Колосков поделился мнением о переходе России в Азиатскую конфедерацию.

«Как я оцениваю разговоры о том, что Россия может войти в Азиатскую конфедерацию? Я считаю, что это полнейшая глупость. Получается, что мы добровольно хотим перейти в тот класс, который хуже», - приводит слова Колоскова «Спорт уик-энд». Помимо этого он отметил, что затраты на перелеты вырастут в несколько раз, время в пути намного увеличится, а престиж лиги только упадет.

Ранее сообщалось, что РФС может выйти из УЕФА и перейти в AFC. В Азиатской конфедерации помимо стран Азии также выступает Австралия, которая ранее покинула Океанию.