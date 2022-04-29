Силкин о работе Карпина в «Ростове»: «Команда преобразилась»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение о работе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Что нового Карпин привнес, что «Ростов» так заиграл? Я не знаю. Нужно быть внутри, чтобы говорить о чем-то. Но то, что команда преобразилась и стала очки набирать, – это говорит о тренерской работе», - приводит слова Силкина «Спорт день за днём».

Ранее Валерий Карпин получил приз лучшего тренера месяца в РПЛ за апрель, его команда выиграла четыре матча подряд. Карпин также является главным тренером национальной сборной России.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 26-го тура, набрав 34 очка.