Бывший спортивный директор «Ростова» оценил работу Карпина

Экс-спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов поделился мыслями о работе главного тренера Валерия Карпина.

«Посмотрите, где был «Ростов» до прихода Карпина, а где команда находится сейчас. Георгиевич полностью заслужил эту награду», - приводит слова Шикунова «РБ Спорт». Ранее 53-летний специалист получил приз лучшего тренера месяца в РПЛ за апрель, команда одержала четыре победы подряд. Напомним, Карпин так же является главным тренером национальной сборной России.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 26-го тура, имея в своем активе 34 очка.