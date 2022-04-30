​Где смотреть матч «Краснодар» - «Ростов» онлайн

В субботу в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги пройдёт южное дерби между «Краснодаром» и «Ростовом».

Трансляцию поединка на канале «Матч! Премьер» смотрите в 16:30 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Краснодар», занимающий в турнирной таблице Премьер-лиги шестое место, ещё не попрощался с надеждами оказаться в еврокубках в следующем сезоне. В субботу «быки» постараются обыграть в южном дерби набравший отличную форму «Ростов». Команда Валерия Карпина выиграла четыре последних матча чемпионата, в частности матчи против «Локомотива» и «Спартака».