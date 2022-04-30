​Где смотреть матч «Динамо» Москва - «Урал» онлайн

В одном из субботних матчей 27-го тура Российской премьер-лиги сыграют московское «Динамо» и «Урал».

Трансляцию поединка на канале «Матч! Премьер» смотрите в 14:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Проиграв дерби против ЦСКА, московское «Динамо», похоже, попрощалось с мечтами о чемпионском титуле. Отставание «динамовцев» от «Зенита» за четыре тура до финиша чемпионата измеряется шестью зачётными баллами. «Бело-голубым» важно сосредоточиться на сохранении второй строчки. В субботу «Динамо» рассчитывает обыграть борющийся за выживание «Урал».