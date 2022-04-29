В главных слухах недели вы узнаете о том, почему и когда «Реал» и «Барселона» могут быть исключены из Лиги чемпионов, кем «Манчестер Юнайтед» может заменить Криштиану Роналду, и по какой причине Леонид Федун может продать «Спартак». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Реал» и «Барселону» исключат из Лиги чемпионов

Проект Суперлиги год назад быстро захлопнулся, успев ошарашить футбольный мир. Идею турнира для избранных по-прежнему поддерживают только три клуба – «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Оставаясь приверженцами Суперлиги, руководители этой тройки клубов с тех пор ведут борьбу с УЕФА, в том числе на юридическом уровне. На неделе в СМИ появилась информация о том, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» могут быть исключены из Лиги чемпионов в сезоне 2023/2024. Это произойдёт в том случае, если клубы не примут штраф со стороны УЕФА за намерение отколоться от действующей еврокубковой системы. Несмотря на отмену судебного запрета, УЕФА пока не будет применять финансовые санкции в отношении указанно тройки грандов. Нужно дождаться вердикта Суда Европейского союза в следующем году.

«ПСЖ» придумал, как удержать Мбаппе

Будущее Килиана Мбаппе остаётся неопределённым. Контракт талантливого форварда с «ПСЖ» истекает уже через два месяца, и, судя по всему, произойти может всякое. Мбаппе уже очень давно связывают с «Реалом» - о желании примерить на себе футболку мадридского клуба говорил сам игрок. На днях в прессе проскочила информация о том, что на следующей неделе семья Мбаппе проведёт новый раунд переговоров с мадридским грандом.

В то же время появились слухи о том, что «ПСЖ» придумал, как удержать Килиана Мбаппе в своих рядах ещё на какое-то время. Идея французского гранда якобы заключается в предложении краткосрочного контракта, по истечению которого Мбаппе сможет оказаться в «Реале».

«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Роналду

В следующем сезоне главным тренером «Манчестер Юнайтед» станет Эрик тен Хаг. Сразу появились слухи о том, что голландский специалист может отказаться от услуг Криштиану Роналду. Сам тен Хаг уже дал понять, что игроки, которые не будут соответствовать его идеям, окажутся ему не нужны. Словом, уход Роналду из стана «красных дьяволов» исключать нельзя. Заменить звёздного португальца на «Олд Траффорд» может Пауло Дибала. На днях в СМИ появилась информация о том, что тен Хаг серьёзно заинтересован в аргентинском форварде.

Федун продаст «Спартак»

Слухи о том, что Леонид Федун продаст «Спартак», появляются уже далеко не впервые. Кажется, что на этот раз информация из прессы имеет под собой твёрдую почву. Как известно, Федун имеет проблемы со здоровьем, и это мешает эму концентрироваться на проблемах из жизни «Спартака». А этих проблем у клуба по-прежнему очень много. Ещё один немаловажный фактор заключается в том, что из-за сложившейся ситуации финансовое состояние Федуна серьёзно ухудшилось. Содержать «Спартак» в сегодняшних условиях Федуну будет невероятно сложно, учитывая ещё и отсутствие дохода от участия в еврокубках.

Слухи собирал Александр Тихий.