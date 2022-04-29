Тихонов: Некоторые матчи РПЛ смотрю только потому, что мне их нужно смотреть

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с журналистами раскритиковал низкий уровень игры в РПЛ.

Тихонов сказал Metaraitings.ru, что уровень чемпионата усреднился, но некоторые матчи РПЛ он смотри только потому, что ему их нужно смотреть, а так бы он плюнул, выключил телевизор и выкинул бы его из окна. Экс-игрок отметил, что многие футболисты не могут дойти до чужих ворот, у них не держится мяч, а еще в игре нет никакой осмысленности.

Напомним, что на данный момент лидером чемпионата является питерский «Зенит», который опережает московских динамовцев на шесть очков.