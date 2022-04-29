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Актёр Петров оценил документальный фильм про «Спартак»

29 Апреля 2022 • 13:34 Комментировать

Популярный российский актёр Александр Петров оценил документальный фильм про «Спартак», выпущенный к столетию клуба.

Петров сказал клубной пресс-службе, что это прекрасное кино, которое будет интересно и болельщикам со стажем и тем, кто только недавно начал болеть за «красно-белых». Актёр отметил, что в этом документальном фильме он не увидел какого-то позёрства, ведь всё было по-настоящему и это цепляет.

Напомним, что в этом году московская команда празднует столетие. На данный момент «Спартак» занимает лишь десятую строчку в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Петров
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