Актёр Петров оценил документальный фильм про «Спартак»

Популярный российский актёр Александр Петров оценил документальный фильм про «Спартак», выпущенный к столетию клуба.

Петров сказал клубной пресс-службе, что это прекрасное кино, которое будет интересно и болельщикам со стажем и тем, кто только недавно начал болеть за «красно-белых». Актёр отметил, что в этом документальном фильме он не увидел какого-то позёрства, ведь всё было по-настоящему и это цепляет.

Напомним, что в этом году московская команда празднует столетие. На данный момент «Спартак» занимает лишь десятую строчку в таблице РПЛ.