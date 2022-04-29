Червиченко: Каррера вне России никому не нужен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу экс-тренера московского клуба Массимо Карреры.

Червиченко сказал «Спорт-Экспрессу», что, конечно же, Каррера хочет вернуться в «Спартак», ведь вне России он вообще никому не нужен. Функционер отметил, что сейчас Каррера точно ничем не лучше Паоло Ваноли, а чемпионский титул Массимо выиграл, так как просто звёзды удачно сошлись.

Напомним, что Массимо Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. На данный момент «красно-белые» под шефством Паоло Ваноли занимают десятую строчку в РПЛ.