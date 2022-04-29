Колосков: Возвращение Карпина в «Ростов» было абсолютно верным решением

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу работы Валерия Карпина в «Ростове».

Колосков сказал порталу Sport24, что Карпин был заслуженно назван лучшим тренером РПЛ в апреле, так как при нём ростовская команда преобразилась и начала прогрессировать. Почётный президент РФС отметил, что возвращение Карпина в «Ростов» было абсолютно верным решением, от которого выиграли все.

Напомним, что в апреле ростовский клуб под шефством Карпина выиграл четыре из пяти матчей. На данный момент «Ростов» занимает восьмую позицию в турнирной таблице РПЛ.