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Колосков: Возвращение Карпина в «Ростов» было абсолютно верным решением

29 Апреля 2022 • 13:21 Комментировать

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу работы Валерия Карпина в «Ростове».

Колосков сказал порталу Sport24, что Карпин был заслуженно назван лучшим тренером РПЛ в апреле, так как при нём ростовская команда преобразилась и начала прогрессировать. Почётный президент РФС отметил, что возвращение Карпина в «Ростов» было абсолютно верным решением, от которого выиграли все.

Напомним, что в апреле ростовский клуб под шефством Карпина выиграл четыре из пяти матчей. На данный момент «Ростов» занимает восьмую позицию в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Вячеслав Колосков
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